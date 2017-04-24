Kayseri'de Muhtarın Çalınan Musluk İsyanı

KAYSERİ'nin Alparslan Mahallesi Muhtar Fatih Çalışkan, Alparslan Camii'nin ikinci kez musluklarının çalınmasına tepki gösterirken, "Muslukları çalanlar vatana ihanet içindeler" dedi.



Kayseri'nin merkez Melikgazi ilçesindeki, Alparslan Mahallesi'nde bulunan Alpaslan Camii'ndeki şadırvan ile tuvalet muslukları 2 haftada 2 kez çalındı. Alparslan Mahallesi Muhtarı Fatih Çalışkan, hırsızlık olaylarına tepki gösterdi. Hırsızların muslukları kırarak çaldıklarını ve bu nedenle saatlerce suyun da boşa aktığını belirten Mahalle Muhtarı Çalışkan, "Hem hırsızlık hem de büyük israf olayı var. Muslukları çalanlar vatana ihanet etmişlerdir. Bunun başkan tarifi yok. Hırsızlara sesleniyorum, camilerimizin parklarımızın musluklarını rahat bırakın artık" diye konuştu. Diğer yandan çalınan muslukların bir kez daha yenisi takıldı. - Kayseri