Kayseri'de Mimarsinan'ı anma etkinliği



KAYSERİ'de, Mimarsinan doğduğu Ağırnas'da anma etkinliği düzenlendi.



Ağırnas Meydanı'nda düzenlenen anma etkinliğine Ekonomi eski Bakanı ve Ak Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş, Vali Süleyman Kamçı, AK Parti Kayseri Milletvekili İsmail Emrah Karayel, Melikgazi Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, davetliler ve Ağırnaslı vatandaşlar katıldı. Programda konuşan Ekonomi eski Bakanı ve Ak Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş, "Bugün tarihimize damga vuran Osmanlı imparatorluğunun gelişmesine katkı sağlayan Mimarsinan'ı anma gününde bir araya geldik. Bir kişi mesleğini severse, elindeki alete hükmedebilirse bu usta olmasının esas yollarından birisidir. Önce alete hükmedecek, sözünü geçirecek sonrasında ise elindeki malzemeyi işleme kabiliyetine erişmiş olacak. 600 yıl önce bu topraklardan çıkmış Kocasinan'ı bugün anıyoruz. Etkinliklerin düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkür ediyorum" diye konuştu.



Vali Süleyman Kamçı ise, "Mimarsinan bir asıra yaklaşan uzun soluklu ömründe yaptığı eserleriyle dünya mimarlık tarihine imzasını atmış bir şahsiyettir. Mimarsinan eserleriyle taşa hayat vermiş, onun eserlerinin güzelliği karşısında bir çok insan hayran kalmış ve sanatından ilham almıştır. Mimarlıkta dünya tarihine geçen Mimarsinan'ın özgün taş yapıları ve yer altı şehirleriyle ünlü Ağırnas mahallemizde doğması ve gençlik yıllarını burada geçirmesi bize ayrıca gurur vermektedir. Mimarsinan'ın eserlerinin fikri altyapısını oluşturan gezdiğimizde gördüğümüz mimari ile bugün insanlara sunulan mimari arasında önemli farklar olduğunu açıkça görüyoruz" ifadelerini kullandı.



Yapılan konuşmanın ardından Mimarsinan'la ilgili kompozisyon ve resim yarışmasında dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi. Etkinlik, Mimarsinan'ın doğduğu evin gezilmesi ile son buldu.