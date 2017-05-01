Kayseri'de Mimar Sinan'ı Anma Gezisi Düzenlendi

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, kültür sanat etkinlikleri kapsamında Mimar Sinan'ı anma gezisi düzenlendi.



Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Ağırnas'ta düzenlenen gezide, Prof. Dr. Suphi Saatçi, Mimar Sinan'ı anlattı.



Sinan'ın etnik kökenine ilişkin tartışmalara işaret eden Saatçi, şunları kaydetti:



"Zaman zaman Sinan'ın Rum ya da Ermeni olduğuna dair iddialara oluyor. Oysa, Sinan'ın döneminde Anadolu'dan devşirme işlemi yapılmaya başlandı. Dolayısıyla Sinan bu toprakların evladıdır. Bununla birlikte Almanların ünlü sanat tarihçisi, 'Mimar Sinan'ın etnik kökeninin araştırılması bizi bir yere götürmez eserlerine bakın' demiştir."



Saatçi, gezide vatandaşlara Sinan'ın yaptığı eserlerden örnekler sundu.