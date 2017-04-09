Kayseri'de Mimar Sinan'ı Anma Etkinliği
KAYSERİ'de, Mimar Sinan doğduğu Ağırnas'da anma etkinliği düzenlendi.
KAYSERİ'de, Mimar Sinan doğduğu Ağırnas'da anma etkinliği düzenlendi.
Ağırnas Meydanı'nda düzenlenen anma etkinliğine Ekonomi eski Bakanı ve AK Parti Grup Başkan Vekili Mustafa Elitaş, Vali Süleyman Kamçı, AK Parti Kayseri Milletvekili İsmail Emrah Karayel, Melikgazi Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, davetliler ve Ağırnaslılar katıldı. Ekonomi eski Bakanı ve Ak Parti Grup Başkan Vekili Mustafa Elitaş, şöyle dedi:
"Bugün tarihimize damga vuran Osmanlı İmparatorluğu'nun gelişmesine katkı sağlayan Mimar Sinan'ı anma gününde bir araya geldik. Bir kişi mesleğini severse, elindeki alete hükmedebilirse bu usta olmasının esas yollarından birisidir. Önce alete hükmedecek, sözünü geçirecek sonrasında ise elindeki malzemeyi işleme kabiliyetine erişmiş olacak. 600 yıl önce bu topraklardan çıkmış Kocasinan'ı bugün anıyoruz. Etkinliklerin düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkür ediyorum."
Vali Süleyman Kamçı ise, Mimar Sinan'ın bir asıra yaklaşan uzun soluklu ömründe yaptığı eserleriyle dünya mimarlık tarihine imzasını atmış bir şahsiyet olduğunu belirterek, şöyle konuştu:
"Mimar Sinan, eserleriyle taşa hayat vermiş, onun eserlerinin güzelliği karşısında bir çok insan hayran kalmış ve sanatından ilham almıştır. Mimarlıkta dünya tarihine geçen Mimar Sinan'ın özgün taş yapıları ve yer altı şehirleriyle ünlü Ağırnas mahallemizde doğması ve gençlik yıllarını burada geçirmesi bize ayrıca gurur vermektedir. Mimar Sinan'ın eserlerinin fikri altyapısını oluşturan gezdiğimizde gördüğümüz mimari ile bugün insanlara sunulan mimari arasında önemli farklar olduğunu açıkça görüyoruz."
Yapılan konuşmanın ardından Mimarsinan'la ilgili kompozisyon ve resim yarışmasında dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi. Etkinlik, Mimar Sinan'ın doğduğu evin gezilmesi ile son buldu.
- Kayseri