Kayseri'de, Merhum Liderlerin Fotoğraf ve Mesajları Asıldı (2)

SP'DEN TEPKİ



Kayseri'de özellikle kent merkezinde bazı noktalara 16 Nisan'da yapılacak referandum öncesi, merhum siyasiler Turgut Özal, Alpaslan Türkeş ve Muhsin Yazıcıoğlu'nun yanı sıra Necmettin Erbakan'ın da fotoğrafının yer aldığı ve başkanlık sistemi mesajlarının bulunduğu afişler asıldı. Saadet Partisi eski lideri Necmettin Erbakan'ın fotoğrafının altına "Daha hızlı kalkınma için Başkanlık sistemini mecburi görüyoruz" ifadeleri yer aldı.



Dün geceden itibaren şehirdeki aydınlatma direklerine asılan afişlere, Saadet Partisi İl Başkanı Mahmut Arıkan tepki gösterdi. Sosyal paylaşım sitesi üzerinden Erbakan fotoğrafının yer aldığı afişi paylaşan Arıkan, tepkisini şu ifadelerle dile getirdi:



"İstismar edilmedik hiçbir şey bırakmadınız. Yazıklar olsun ahlak yoksunları. İstismar ettiğiniz insan, sizi Siyonizm'in en büyük hizmetkarı ilan etmişti."



Saadet Partisi, 16 Nisan'da yapılacak referandum da "Hayır" oyu kullanacağını daha önce kamuoyuna açıklamıştı.



