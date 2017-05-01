Kayseri'de Mekan Semineri

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Stratejik Araştırma Merkezi bünyesinde faaliyet gösteren Şehir Akademisinde "mekan ve insan" konulu seminer düzenlendi.



Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, gazeteci ve yazar Akif Emre'nin verdiği seminerde "Mekan ve insan" konusu ele alındı.



Gazeteci Emre, seminerdeki konuşmasında insanın şehri şekillendirdiği gibi şehrin de insanı şekillendirdiğini söyledi.



Mimarlığı dünyanın en ideolojik mesleği olarak gördüğünü belirten Emre, "Mimarlık kadar insan hayatını biçimlendiren bir başka meslek olamaz. Bir mimar bir evi çizerken tüm dünya görüşünü orada yansıtır ve o evde yaşayan insanların hayatına biçim verir." dedi.