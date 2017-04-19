Kayseri'de Mart Ayında 56 Bin 87 Araç Denetlendi

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, Mart ayı içerisinde 56 bin 87 aracı denetlenirken, 667 araç ise çeşitlü suçlardan dolayı trafikten men edildi.



Kayseri İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, Trafik Denetleme Şube Müdürlüğünün çalışmaları hakkında bilgi verildi. Kayseri genelinde Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı denetimlerde, 56 bin 87 aracın denetlendiği ve bu araçlardan 667'sinin seçitli suçlardan dolayı trafikten men edildiği bildirildi. Ayrıca, alkollü araç kullanmak ve 100 ceza puanını dolduran 80 sürücünün ehliyetlerine el konulurken, eksikliği görülen 6 bin 450 araç sürücüsüne ise idari para cezası verildi.



Öte yandan, Mart ayı içerisinde 3 ölümlü, 226 yaralamalı ve 301 tane maddi hasarlı traik kazası meydana geldi. - KAYSERİ