Kayseri'de Lodos Ağaçları Devirdi, Reklam Panolarını Uçurdu (3)

ANMA PROGRAMI VALİLİK ÖNÜNDE YAPILACAK
Kayseri'de, yarın yapılacak olan Sarıkamış şehitlerini anma programı, Erciyes Dağı'ndaki olumsuz hava koşulları ve fırtına nedeniyle Cumhuriyet Meydanı Valilik önüne alındı.
Yarın saat 10.00'da Valilik önünden başlayacak yürüyüş Kartal Şehitliği'nde son bulacak. Programın devamı ise, Kartal Şehitliği'nde yapılacak.
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ANMA PROGRAMI VALİLİK ÖNÜNDE YAPILACAKKayseri'de, yarın yapılacak olan Sarıkamış şehitlerini anma programı, Erciyes Dağı'ndaki olumsuz hava koşulları ve fırtına nedeniyle Cumhuriyet Meydanı Valilik önüne alındı.
ANMA PROGRAMI VALİLİK ÖNÜNDE YAPILACAK
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