Kayseri'de Kültür Sanat Etkinlikleri

Kayseri Büyükşehir Belediyesi kültür sanat etkinlikleri kapsamında "Akidezadeler" adlı tiyatro oyunu sahnelendi.



Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Şehir Tiyatrosu'nda izleyicisiyle buluşan oyunda, İstanbul'un köklü ve önemli ailelerinden Akidezadeler'in ekonomik sıkıntıya girmesi ve bu süreçte gelişen komik olaylar anlatılıyor.



Nejat Uygur'un yazdığı, Yıldırım Beyazıt'ın yönettiği, Cengiz Küçükayvaz, Soner Karvan ve Seher Terzi'nin yer aldığı "Akidezadeler" adlı oyunu, Uygur Sanat Tiyatrosu sahneye taşıdı.