Kayseri'de Kültür Sanat Etkinlikleri

Kayseri Büyükşehir Belediyesinin kültür sanat etkinlikleri kapsamında "Resimli Osmanlı Tarihi" adlı tiyatro oyunu sahnelendi.



Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Şehir Tiyatrosu'nda izleyicisiyle buluşan iki perdelik komedi oyununda Osmanlı'nın son dönemine farklı bir pencereden bakılıyor.



Turgut Özakman'ın yazdığı, Melih Cevdet Avşaroğlu'nun yönettiği "Resimli Osmanlı Tarihi" adlı oyun Büyükşehir Belediyesi Konservatuvarı Tiyatro Topluluğu tarafından sahneye taşındı.