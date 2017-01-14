Kayseri'de Kültür Sanat Etkinlikleri

Kayseri Büyükşehir Belediyesinin kültür sanat etkinlikleri kapsamında, "Sıradışı Martı" adlı tiyatro oyunu sahnelendi.



Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Şehir Tiyatrosunda izleyicisiyle buluşan tek perdelik oyunda, bir kişinin çeşitli zorluklara karşı mücadele edenlerle arasında geçen diyaloglar anlatılıyor.



Yönetmenliğini Fatih Mehmet Koç'un üstlendiği, senaryosunu Hale Cürgül Canat'ın yazdığı oyunda, Birol Cürgül, Erol Karaduman, Fatih Mehmet Koç, Mert Yıldırım ve Fatih Bulut rol aldı.