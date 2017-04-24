Kayseri'de Kaza: 3 Yaralı

KAYSERİ'nin Tomarza İlçesi'nde kontrolden çıkıp şarampole yuvarlanan otomobildeki 3 kişi yaralandı.



Kaza, Tomarza- Kayseri karayolu üzerinde bulunan İncilli Mahalle dönüşü yakınlarında meydana geldi. Tomarza'dan Kayseri yönünde giden Cuma Dumlupınar yönetimindeki 38 TE 022 plakalı otomobil, kontrolünden çıkıp şarampole yuvarlandı. Diğer araç sürücüleri, kaza yapan otomobilde bulunan sürücü Cuma Dumlupınar, Cihan Okudur ve Murat Bahadır'ı çıkardı. İhbar üzerine gelen 112 Acil Servis ekibi, ilk müdahalenin ardından yaralıları ambulansla Kayseri Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. Tedavi altına alınan yaralılardan otomobil sürücüsü Dumlupınar'ın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu, diğer 2 yaralının ise tedavilerinin ardından taburcu edildiği öğrenildi. Jandarmanın, kazayla ilgili başlattığı soruşturma sürüyor.



- Kayseri