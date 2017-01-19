Kayseri'de Kaçakçılık Operasyonu

Kayseri'de düzenlenen operasyonda 11 bin 330 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.



Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kent genelinde 4 iş yeri ve 3 depoya operasyon yaptı. İş yeri ve depolarda 11 bin 330 paket gümrük kaçağı sigara ele geçiren polis ekipleri, 4 kişi gözaltına aldı.



Öte yandan farklı bir adrese düzenlenen operasyonda ise 2 ruhsatsız tabanca ve 50 dolu fişek ele geçirildi. Olayla ilgili 3 kişi yakalandı.



Zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor.



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