Kayseri'de Kaçak Sigara Operasyonu

Kayseri'de kaçak sigara operasyonunda 6 bin 550 paket kaçak sigara ele geçirildi.

Kayseri'de Kaçak Sigara Operasyonu

Kayseri'de kaçak sigara operasyonunda 6 bin 550 paket kaçak sigara ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Şuçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan operasyonda, Eskişehir Bağları Osmanlı Mahallesinde 3 katlı bir ikamette 6 bin 550 paket kaçak sigara bulundu.

Operasyonda, ikamette bulunan S.E. gözaltına alındı. Şüphelinin emniyetteki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.

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Emniyet Müdürlüğü, Eskişehir, Kayseri, Osmanlı, Sigara
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