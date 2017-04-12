Kayseri'de Kaçak Sigara Operasyonu

Kayseri'de kaçak sigara operasyonunda 6 bin 550 paket kaçak sigara ele geçirildi.



İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Şuçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan operasyonda, Eskişehir Bağları Osmanlı Mahallesinde 3 katlı bir ikamette 6 bin 550 paket kaçak sigara bulundu.



Operasyonda, ikamette bulunan S.E. gözaltına alındı. Şüphelinin emniyetteki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.