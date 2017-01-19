Kayseri'de Kaçak Sigara Operasyonu

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda 11 bin 330 paket kaçak sigara ele geçirilirken 4 şahsa işlem yapıldı.

Kayseri'de Kaçak Sigara Operasyonu

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda 11 bin 330 paket kaçak sigara ele geçirilirken 4 şahsa işlem yapıldı.

Edinilen bilgiye göre KOM ekiplerince il genelinde 4 işyeri ve 3 depoda arama yapıldı. Yapılan aramalarda toplam 11 bin 330 paket kaçak sigara yakalandı.

Konu ile ilgili 4 kişi hakkında işlem yapıldığı öğrenilirken olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği bildirildi. - KAYSERİ

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Emniyet Müdürlüğü, Kayseri, Sigara
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