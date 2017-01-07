Kayseri'de İş Yerinde Yangın

Kayseri'de bir tekstil atölyesinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.



Merkez Melikgazi ilçesi Cami Kebir Mahallesi'nde bir binanın son katında bulunan tekstil atölyesinde bilinmeyen sebeple yangın çıktı.



İhbar üzerine olay yerine polis ve çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.



Ekiplerin uzun süren çalışması sonucu yangın söndürülürken, dairede büyük hasar oluştu.