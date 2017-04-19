Kayseri'de İş Kazası: 1 Ölü

Kayseri'de meydana gelen iş kazasında bir kişi hayatını kaybetti.



Edinilen bilgiye göre Organize Sanayi Bölgesi 12. Caddede bulunan bir fabrikada meydana gelen olayda, Y.B. isimli işçinin kafasını makineye sıkıştırdığı öğrenildi. Ağır yaralanan Y.B. mesai arkadaşlarının haber vermesi üzerine olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırıldı ancak hayatını kaybetti.



Yetkililer, olayla ilgili olarak incelemenin başlatıldığını bildirdi. - KAYSERİ