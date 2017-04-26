Kayseri'de Irmağa Düşen Kişi Kayboldu

Kayseri'de balık tutmaya çalışırken Kızılırmak'a düşerek kaybolan genci arama çalışması başlatıldı.



Kocasinan ilçesine bağı Yemliha Mahallesi'nde iki arkadaşı ile balık tutmaya çalışan 14 yaşındaki Çağlar Özcan, dengesini kaybederek suya düştü. Arkadaşları tarafından kurtarılmaya çalışılan Özcan, akıntıya kapılarak kayboldu.



Bilgi verilmesi üzerine bölgeye gelen arama kurtarma ekipleri çalışma başlattı.