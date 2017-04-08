Kayseri'de 'Hayır' Standı Açan CHP'lilere Sataşıp Olay Çıkardılar

CHP Kayseri Kocasinan İlçe binasının bulunduğu Sivas Caddesi'nde 'hayır' standı açan partili gençlerin yanına gelip 'evetçi' olduklarını söyleyen kişilerin sataşması başlayan tartışma yumruklaşmaya dönüştü. Yaralanıp rapor alan 4 kişi şikayetçi oldu.



Olay bugün saat 14.30 sıralarında meydana geldi. CHP Gençlik Kolları üyelerinin broşür dağıttığı standa gelen Ahmet Y. ve Ufuk G., "Biz evetçiyiz. Siz niye hayır dediğinizi bize anlatın" diyerek partili gençlere sataştı. CHP'li gençler Kaan Y. ve Sinan K. ile tartışmaya giren Ahmet Y. ile Ufuk G. ısrar edince tartışma sertleşti, ardından yumruklaşma başladı.



Çevredekiler müdahale ederek tarafları ayırırken, yüzlerinden ve çeşitli yerlerinden yaralanan CHP'li Kaan Y. ve Sinan K. ile onlara sataşan Ahmet Y. ile Ufuk G., Kayseri Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. Ayakta tedavi edilen 4 kişi rapor aldı ve emniyetteki ifadelerinde karşılıklı şikayetçi oldu. Taraflar hakkında 'darp' ve 'Tehdit' suçlamasıyla soruşturma başlatıldı.



Talas İlçesi'nde perşembe günü esnaf ziyareti sırasında bir kişinin bıçaklı saldırı girişimiyle karşılaşan CHP Kayseri Milletvekili Çetin Arık, partili gençler Kaan Y. ve Sinan K.'yi ziyaret ederek 'geçmiş olsun' dileğinde bulundu. Olayı kınayan Arık, bunun tahrik sonucu meydana geldiğini söyledi.



- Kayseri