Kayseri'de Fetö Sanığı 5 Öğretmene Beraat

KAYSERİ'de yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında tutuksuz yargılanan 5 öğretmen, çıkarıldıkları mahkemede beraat etti.



FETÖ/PDY soruşturması kapsamında 'silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan yargılanan 5 öğretmen, 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde hakim karşısına çıktı. Bank Asya'ya para yatırarak örgüte destek oldukları iddiasıyla yargılanan Hüseyin Alioğlu, Ömer Güneş, Eyüp Canpolat, Köksal Karakula ve Ali Öncül suçlamaları kabul etmedi. Mahkeme heyeti, yargılama sonunda 5 öğretmenin beraatine karar verdi. - Kayseri