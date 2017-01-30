Kayseri'de Fetö/pdy Soruşturması

Kayseri'de, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında, meslekten ihraç edilen 4 polis yakalandı.



Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğünde görevliyken meslekten ihraç edilen, örgütün şifreli haberleşme programı "ByLock" kullandıkları ve Kimse Yok mu Derneğine yardımda bulundukları öne sürülen S.B, Ş.K, T.K, Y.E, M.S. ve M.A.T'ye yönelik operasyon düzenlendi.



Operasyonda S.B, Ş.K, T.K. ile Y.E. gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Ş.K, yurt dışına çıkış yasağı ve adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.



Diğer 3 kişinin emniyetteki işlemlerinin, firari 2 zanlıyı ise yakalama çalışmalarının sürdüğü öğrenildi.