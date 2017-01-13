Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü'nce yürütülen FETÖ/PDY terör örgütü soruşturması kapsamında 'bylock' kullandığı tespit edilen 6 polis gözaltına alındı.
Edinilen bilgiye göre İl Emniyet Müdürlüğü'nce yürütülen soruşturma kapsamında FETÖ terör örgütünün kriptolu yazışma programı olan 'bylock' kullanıcısı olduğu değerlendirilen ve aktif görev yapan 6 polis gözaltına alındı.
Gözaltına alınanlar işlemler için emniyete götürüldü. - KAYSERİ
Kayseri'de Fetö/pdy Operasyonu
Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü’nce yürütülen FETÖ/PDY terör örgütü soruşturması kapsamında ’bylock’ kullandığı tespit edilen 6 polis gözaltına alındı.
Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü'nce yürütülen FETÖ/PDY terör örgütü soruşturması kapsamında 'bylock' kullandığı tespit edilen 6 polis gözaltına alındı.
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