Kayseri'de Fetö/pdy Operasyonu

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü'nce yürütülen FETÖ/PDY terör örgütü soruşturması kapsamında 'bylock' kullandığı tespit edilen 6 polis gözaltına alındı.



Edinilen bilgiye göre İl Emniyet Müdürlüğü'nce yürütülen soruşturma kapsamında FETÖ terör örgütünün kriptolu yazışma programı olan 'bylock' kullanıcısı olduğu değerlendirilen ve aktif görev yapan 6 polis gözaltına alındı.



Gözaltına alınanlar işlemler için emniyete götürüldü. - KAYSERİ