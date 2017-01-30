Kayseri'de Fetö/pdy Operasyonu: 6 Gözaltı

Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı Anayasal Düzene Karşı İşlenen Suçlar Bürosu tarafından yürütülen soruşturma çerçevesinde, polis ekiplerinin yaptığı operasyonda 6 kişi yakalanarak gözaltına alındı.



Edinilen bilgiye göre, Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı'nca Anayasal Düzene Karşı İşlenen Suçlar Bürosu FETÖ/PDY terör Örgütüne Üye Olma Suçundan yürütülmekte olan soruşturma dosyası kapsamında, Kayseri Emniyet Müdürlüğü kadrosunda görevli iken KHK ile meslekten ihraç edilen, Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı'nın soruşturma dosyasında 'Kimse Yok mu Derneği'ne yardım ettikleri belirlenen şahıslar ile ilgili yapılan çalışmalarda Bylock programı kullandıkları tespit edilen S.B., Ş.K., T.K., Y.E., M.S. ve M.A.T. isimli şahıslara yönelik Cumhuriyet Savcısının yazılı talimatı ve Kayseri Sulh Ceza Hakimliğinin Mahkeme Kararı gereğince geçtiğimiz hafta operasyon yapıldı.



Operasyonda gözaltına alınan şüpheli Ş.K. isimli şahıs 26/01/2017 tarihinde mevcutlu olarak Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı'na sevk edilmiş, savcılık ifadesinin ardından Kayseri Sulh Ceza Hakimliğinin kararı ile adli kontrol kararı verilerek yurt dışına çıkış yasağı konularak serbest bırakıldı.



Diğer şüpheliler hakkında başlatılan soruşturmanın sürdürüldüğü bildirildi. - KAYSERİ