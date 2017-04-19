Kayseri'de Fetö/pdy Operasyonu: 5 Gözaltı

Kayseri'de, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında düzenlenen operasyonlarda, 5 kişi gözaltına alındı.



Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, örgüte finansman desteği sağladığı suçlamasıyla tutuklu bulunan M.O'nun sahibi olduğu şirketin Erciyes Üniversitesinden alacağı 646 bin lirayı, sahte belgelerle kendi alacağı gibi gösteren ve düzenlediği senetlerle bu parayı tahsil için üniversiteyi icraya verdiği tespit edilen M.B. yakalandı.



Ekipler, bir başka operasyonda ise örgütle irtibatlı ve iltisaklı olduğu belirlenen N.N.E, T.Y, A.K. ve F.A'yı gözaltına aldı.



Zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor.