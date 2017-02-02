Kayseri'de Fetö/pdy Davaları

Kayseri'de, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında, haklarında silahlı terör örgütü üyesi oldukları ve örgütün şifreli haberleşme programı 'ByLock' kullandıkları iddiasıyla dava açılan 13'ü tutuklu 20 sanığın 2 ayrı davada yargılanmalarına başlandı. Tutuklu sanıklardan 6'sı ilk duruşmada tahliye edildi.



Kayseri 2. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanıklar H.G, M.Ü, E.C, E.S, H.B.K ve M.E.G, tutuksuz sanıklar A.T, A.A ve E.S ile avukatları katıldı. Tutuksuz sanık M.Ş ve E.G ise duruşmaya gelmedi.



Kimlik tespitlerinin ardından savunma yapan sanıklar, haklarındaki iddiaları kabul etmediklerini belirtti.



Tutuklu sanıklardan E.S, 2014'te Kayseri İl Sağlık Müdürlüğüne atandığını ve ev satın almak için gittiği bir firmada F.C. ile tanıştığını söyledi.



Bu kişi ile arkadaş olduklarını ve daha sonra da görüşmeye başladıklarını anlatan E.S, "F.C dini hassasiyetlerimi öğrenince beni cemaatin sohbet toplantılarına davet etti. Ben de 5-6 defa bu toplantılara katıldım. F.C. ve o dönem İl Sağlık Müdürlüğünde çalışan S.G. ve tanımadığım biri, bir gün bize gelmişlerdi. S.G. o gün telefonuma ByLock yükledi. Bu program üzerinden hadis ve dini sözler gönderiyorlardı. Bu yapıyı çok iyi tanımadığım için kötü niyetli düşünmedim. Dini hassasiyetlerimi kullandılar" dedi.



Mahkeme heyeti, ara kararda, tutuklu sanıklardan E.C, E.S ve M.E.G'yi adli kontrol hükümleri uygulanmak koşuluyla ve yurt dışına çıkış yasağı getirerek tahliye etti. Duruşma, eksiklerin tamamlanması için ertelendi.



Hesaplarına yatan paraları kabul etmediler



Aynı mahkemedeki diğer duruşmaya ise tutuklu sanıklar A.K, D.A, A.A, A.K, O.A, M.G ve A.B, tutuksuz sanıklar Ö.K ve A.Ö ile avukatları katıldı.



Aralarında meslekten ihraç edilen öğretmen ve doktorların da bulunduğu sanıklar, kimlik tespitlerinin ardından yaptıkları savunmada, haklarındaki iddiaları kabul etmediklerini belirterek, FETÖ dahil hiçbir terör örgütüyle ilişkileri olmadığını ileri sürdüler.



Tutuklu sanıklardan O.A, ByLock yüklendiği tespit edilen cep telefonu hattının işletmecisi olduğu eğitim kurumuna ait olduğunu, bu hattı personel ve öğrencilerin de kullandığını öne sürdü.



Programın nasıl yüklendiğini bilmediğini dile getiren O.A, Bank Asya'da hesabı olduğunu ancak bankadan gönderilen belgelerde yer aldığı gibi hiçbir zaman hesabına 97 bin lira yatırmadığını savundu.



Tutuklu A.K de Bank Asya'da hesabı olduğunu ancak gönderilen hesap dökümlerinde yer alan 27 bin lirayı kendisinin yatırmadığını kaydetti.



Mahkeme heyeti, delilleri karartma şüpheleri bulunmadığı, hastalık halleri ve tutukluluk sürelerini göz önünde bulundurarak tutuklu sanıklardan A.K, D.A ve M.G'nin tahliyesine karar vererek, duruşmayı erteledi.



2. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davaların duruşması toplam 8 saat sürdü.