Kayseri'de Fetö Operasyonu: 9 Gözaltı

Istanbul merkezli 54 ilde gerçekleştirilen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında Kayseri'de aralarında asker ve polislerin bulunduğu 9 kişi gözaltına alındı.



İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında Fetullahçı Terör Örgütü'nün şifreli haberleşme programı By-Lock kullanıcısı oldukları iddiası ile isimleri bildirilen 9 kişiye yönelik operasyon yapıldı. Kayseri Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin sabah saatlerinde yaptıkları baskında aralarında polis ve askerlerin bulunduğu Zülfikar A.Ö, Şafak C, Mehmet Ş, Mevlit D, Ali A, Hasan I, Salih E, Veysel B ve Aydın T gözaltına alındı. Eğitim ve Araştırma Hastanesi Adli Tabipliği'nde sağlık kontrolünden geçirilen FETÖ zanlıları ardından İstanbul'a gönderildi.