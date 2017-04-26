Kayseri'de Fetö Operasyonu: 43 Gözaltı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca 81 ilde FETÖ'nün emniyet teşkilatı içindeki üyelerinin sivil mahrem imamı olanlar hakkında verdiği gözaltı kararı sonrasında Kayseri'de 43 kişi gözaltına alındı.



Kayseri Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından sabahın erken saatlerinde yapılan operasyon yapıldı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın aldığı karar sonrasında Kayseri'de 94 kişiden 43'ü yakalanarak gözaltına alındı. Gözaltına alınanlar, Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde bulunan Adli Tabiplik'te doktor kontrolünden geçirildi.



Gözaltına alınan zanlılar, haklarında başlatılacak olan işlemler için Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. - KAYSERİ