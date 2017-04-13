Kayseri'de Fetö Operasyonu: 1 Gözaltı

Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında örgütün iletişim ağı 'Bylock' kullandığı tespit edilen Kayseri Orman Bölge Müdür Yardımcısı U.D. gözaltına alındı.



Edinilen bilgiye göre, Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan FETÖ/PDY operasyonunda örgütün iletişim ağı 'Bylock' kullandığı tespit edilen Kayseri Orman Bölge Müdür Yardımcısı U.D. gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından sağlık kontrolünden geçirilen U.D., adliyeye sevk edildi. - KAYSERİ