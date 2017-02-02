Kayseri'de Fetö'den Aranan Polis Yakalandı

FETÖ/PDY soruşturması kapsamında meslekten ihraç edilen ve yakalama kararı bulunan 1 polis, Kayseri'de polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

Kayseri'de Fetö'den Aranan Polis Yakalandı

FETÖ/PDY soruşturması kapsamında meslekten ihraç edilen ve yakalama kararı bulunan 1 polis, Kayseri'de polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü FETÖ/PDY soruşturması çerçevesinde meslekten ihraç edilen, haklarında arama ve yakalama kararı bulunan 3 polis memurundan biri, Kayseri'de polisin yaptığı operasyonla yakalandı. Gözaltına alınan eski polis Ankara İl Emniyet Müdürlüğü yetkililerine teslim edileceği belirtilerken, aynı soruşturmada aranan 2 polisin ise firarda olduğu bildirildi. - Kayseri

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