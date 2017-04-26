Kayseri'de Fetö'den 40 Gözaltı

ANKARA merkezli yurt genelindeki FETÖ/PYD operasyonu kapsamında Kayseri'de, Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinasyonunda 40 kişi yakalandı.



Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında örgütün emniyet teşkilatı içerisindeki mahrem yapılanmasına yönelik Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinasyonunda eş zamanlı operasyon kapsamında günün ilk saatlerinde Kayseri'de 40 kişi gözaltına alındı. Şüpheliler, Kayseri Eğitim ve Araştırma Hastanesi adli tabipliğe getirilerek, sağlık kontrolünden geçirildi. - Kayseri