Kayseri'de, Fetö'den 13 Tutuklama

KAYSERİ'de yürütülen FETÖ/PDY terör örgütü soruşturması kapsamında gözaltına alınan 17 kişiden 13'ü tutuklandı, 4'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.



Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile kapatılan Akansu Koleji'nin öğretmenleri ve bu öğretmenlerle irtibatlı oldukları belirlenen 20 kişinin yakalanması için operasyon yapıldı, 17'si gözaltına alındı.



Polisteki işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi. Sulh Ceza Mahkemesi'nde hakim karşısına çıkan şüphelilerden 13'ü tutuklanırken, 4'ü ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı. - Kayseri