Kayseri'de Fetö Davası

Kayseri'de FETÖ/PDY soruşturması kapsamında KHK ile kapatılan Battalgazi A.Ş. ortaklarından ve FETÖ'nün Kayseri mütevelli heyetinde de yer alan Fatih S. ile birlikte 5 sanık ilk kez hakim karşısına çıktı. Fatih S., firari sanık Sıtkı Baş'ın ısrarlarıyla bir bankadan faiziyle kredi çekip Bank Asya'ya yatırdığını söyleyerek ağladı.



Kayseri 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada tutuklu sanıklar Fatih S., Mustafa M., Yakup P., Ayhan C. ile tutuksuz sanık Ali Şan İ. ve avukatlar duruşma salonunda, tutuksuz sanık Selçuk B. ise Ankara 17. Ağır Ceza Mahkemesi'nde Sesli ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile hazır edildi.



FETÖ'nün Kayseri mütevelli heyetinde yer alan ve yılbaşı akşamı evinin bulunduğu çatı katında polis ekiplerinin yaptığı operasyonla yakalanan tutuklu sanık Fatih S., mahkemede savunmasında, "Duruşma öncesi zaten savcılığa etkin pişmanlıkta bulunmuştum, oradaki tüm ifadelerimi tekrar ediyorum. Akansu Koleji'nin kalorifer dairesinde toplantı yapılıp evrak yakıldığı iddialarına açıklık getirmek istiyorum. Ben asla öyle bir toplantıya katılmadım. Kolej doğalgaz ile ısınıyor, orada kazan dairesi yok. Bu iddiaları söyleyen oturma imamıdır. Ben 15 yıldır aynı hattı kullanıyorum, Allah şahidimdir ki ByLock kullanmadım. Oturma gruplarında Serhat, Hanifi isimli arkadaşlar kod isim kullanıyor olabilirler, her geldiklerinde ayrı telefon ile gelirlerdi. Oturmalarda ben internetimi açardım, o kişiler yüklemiş, beni mağdur etmiş olabilir. O dönemde hoca arkadaşımın ısrarları ile maalesef Adliye önündeki eylemlere de katıldım" diye konuştu.



'Faizli para çekip Bank Asya'ya yatırdım' diyerek ağladı



Firari sanık Sıtkı Baş'ın ısrarları ile bir bankadan faiziyle kredi çekip Bank Asya'ya yatırdığını söyleyen Fatih S., "Ben çocuklarımın yüzüne bakamıyorum. Annemin, babamın yüzüne bakamıyorum. Onca ömrümde dini hassasiyetim ile yaşamaya çalıştım ama Sıtkı Baş'ın ısrarı ile bir bankadan faizle para çekip oraya yatırmak zorunda kaldım. Ailem mağdur, ben mağdurum" diyerek ağlamaya başladı. Fatih S., Battalgazi A.Ş.'nin ortağı olduğunu belirterek, "Oradaki yöneticiler bize SGK, vergiler, öğretmen maaşları yetmiyor diyerek 4 milyon 700 bin TL kredi çektirdiler" dedi.



Tutuklu sanık Yakup P. ise Yelkenoğlu Ortaokul Müdürü olduğunu hatırlatarak, "26 yıllık öğretmenim. Hanifi Davarcı genel müdürümüzdü. Borcu olduğunu, hissesini satmak istediğini söyledi. Ben de müdürdüm, ortak olmak için para verip yüzde 1 hisse ile ortak oldum. ByLock kullanmadım, nasıl ispat edeceğimi bilmiyorum" diye konuştu.



Ankara 17. Ağır Ceza Mahkemesi'nde Sesli ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile duruşmada savunma yapan tutuksuz sanık Selçuk B. da "Battalgazi A.Ş. ortağıydım. By lock kullanmadım. Aliye Boydak İlköğretim Okulu'nda müdür oldum. 2016 yıllarında Boydak ailesinden bazı gözaltılar olunca hemen istifa ettim. Ankara'da şimdi başka bir okulda yine İngilizce öğretmeni olarak çalışıyorum" şeklinde konuştu.



Diğer sanıklar da üzerlerine atılı suçlamaları reddederek, tahliyelerini talep ettiler.



Mahkeme heyeti verdiği ara kararda eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı erteleyerek, tutuklu sanıkların tutukluluk halinin devamına hükmetti. - KAYSERİ