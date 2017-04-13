Kayseri'de Erbakan Afişleriyle Evet- Hayır Yarışı

KAYSERİ'de caddelere üzerinde eski başbakanlardan merhum Necmettin Erbakan'ın fotoğrafıyla 'Beni, AKP'nin günahlarına alet etmeyin' yazılı afişler asıldı.



Kayseri'de daha önce referandum da 'evet' kampanyasını yürütenler Turgut Özal, Necmettin Erbakan, Alparslan Türkeş ve Muhsin Yazıcıoğlu'nun fotoğrafları ile başkanlık sistemini destekleyen ifadelerin bulunduğu afişler asıldı. Necmettin Erbakan'ın fotoğrafı ile ona ait olduğu iddia edilen 'Daha hızlı kalkınma için başkanlık sistemini mecburi görüyoruz' ifadesinin yer aldığı afiş için Saadet Partisi İl Başkanı Mahmut Arıkan, ilçe seçim kuruluna başvurdu. Arıkan başvurusunda, merhum genel başkanları Necmettin Erbakan'ın fotoğraf ve isminin yer aldığı afişlerinin kaldırılmasını ve referandum a alet edilmemesini istedi.



KARŞI AFİŞLER ASILDI



Kayseri caddelerine dün gece yine Erbakan'ın fotoğrafı ve 'Beni, AKP'nin günahlarına alet etmeyin' yazısı bulunan afişler asıldı. Kimliği belirsiz kişilerin astığı bu afişlerle Atatürk Caddesi, Düvenönü Bulvarı ve şehir merkezine giden birçok cadde donatıldı.



SP İl Başkanı Mahmut Arıkan, sosyal medyadaki hesabında "Bu gece Kayseri sokakları Erbakan Hocamızın mesajı ile donatılmış" mesajını paylaştı.



- Kayseri