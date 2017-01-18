Kayseri'de terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda 11 kişi gözaltına alındı.
Kayseri Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, DEAŞ'a üye oldukları, örgüt adına propaganda yaptıkları ve örgüte eleman kazandırdıkları belirlenen kişilere yönelik operasyon düzenlendi.
Operasyonda 11 kişi gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemelerinin ardından sağlık kontrolünden geçirilen zanlılar, adliyeye sevk edildi.
Kayseri'de Deaş Operasyonu
Kayseri'de terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda 11 kişi gözaltına alındı.
Kayseri'de terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda 11 kişi gözaltına alındı.
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