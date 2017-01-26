Kayseri'de Cinayet

Kayseri'de bir kişi tartıştığı iş ortağını öldürdü.



Melikgazi ilçesi TOKİ Demokrasi Mahallesi Durdane Sokak'ta A.K. ile henüz kimliği belirlenemeyen iş ortağı tartışmaya başladı.



Tartışmanın kavgaya dönüşmesinin ardından ortağının ateş etmesi sonucu yaralanan A.K, çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince kaldırıldığı Kayseri Eğitim ve Araştırma Hastanesinde hayatını kaybetti.



Polis, zanlının yakalanması için çalışma başlattı.



Öte yandan zanlının askeri personel olduğu, ziraat mühendisi olan A.K. ile çiftlik işlettiği öğrenildi.