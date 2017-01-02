Kayseri'de Cinayet

Kayseri'de tabancayla vurulan bir kişi kamyonetinde ölü bulundu



Alınan bilgiye göre, Selçuklu Mahallesi Ahmet İnci Caddesi'nde kamyonetin içinde hareketsiz yatan şahsı fark eden vatandaşlar, durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.



Olay yerine gelen sağlık ekipleri, şahsın tabancayla vurulduğunu ve olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.



Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, tabancayla vurulan şahsın Murat Memiş olduğunu ve yaralı halde yaklaşık 1 kilometre kamyoneti sürdüğünü tespit etti.



Polis ekipleri olayla ilgili 4 kişiyi gözaltına aldı.