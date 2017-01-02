Kayseri'de Cinayet

KAYSERİ'de 39 yaşındaki Murat Memiş, sahibi olduğu kamyonet içerisinde tabancayla öldürülmüş halde bulundu.



Olay, Melikgazi İlçesi'ne bağlı Selçuklu Mahallesi, Mehmet-Ayşe İnci Caddesi'nde meydana geldi. Mahalle sakinleri 38 LF 300 plakalı araç içerisinde bir kişinin hareketsiz yattığını fark etmesi üzere, polise ihbarda bulundu. Sevk edilen polis ekipleri araç içerisindeki Murat Memiş'in ayağından tabanca ile vurulduğunu ve ana damara gelen kurşun nedeniyle kan kaybından öldüğünü belirledi. Polis, aracın çevresinde güvenlik önlemi alırken, olay yeri ekipleri de inceleme yaptı. Memiş'in cesedi Kayseri Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırılırken, polis cinayet zanlısının yakalanması için çalışma başlattı. - Kayseri