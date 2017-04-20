Kayseri'de Bylock Operasyonunda 19 Eski Öğretmen Gözaltına Alındı

Kayseri'de Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında, Bylock kullandıkları belirlenen, meslekten ihraç edilen 19 öğretmen gözaltına alındı.



Edinilen bilgiye göre, Kayseri Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Kanun Hükmünde Kararname ile ihraç olmuş, Bylock kullandığı belirlenen 30 öğretmenin yakalanması için operasyon düzenlendi. Operasyonda 19 kişi gözaltına alınırken, 11 kişinin ise yakalanması için başlatılan çalışmaların sürdürüldüğü kaydedildi. - KAYSERİ