Kayseri'de Bylock Kullanıcısı 21 Eski Öğretmen Adliyede

Kayseri'de Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında, 5 gün önce yapılan operasyonda gözaltına alınan Bylock kullandıkları belirlenen ve meslekten ihraç edilen 21 öğretmen adliyeye çıkarıldı.



Edinilen bilgiye göre, Kayseri Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Kanun Hükmünde Kararname ile ihraç olmuş, terör örgütünün iletişim programı olan Bylock kullandığı belirlenen 30 öğretmenin yakalanması için operasyon düzenlemiş, düzenlenen operasyonda 21 kişi gözaltına alınmıştı.



Gözaltındaki şahıslar, emniyetteki işlemlerin tamamlanmasının ardından Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde bulunan Adli Tabiplikte sağlık kontrolünden geçirilerek adliyeye çıkarıldı. - KAYSERİ