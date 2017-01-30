Kayseri'de Bylock Kullanan 4 Kişi Gözaltına Alındı

KAYSERİ'de yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında ByLock kullandıkları belirlenen 4 kişi gözaltına alındı.



Cumhuriyet Başsavcılığı Anayasal Düzene Karşı İşlenen Suçlar Bürosu'nca FETÖ/PDY terör örgütüne üye olma suçundan yürütülen soruşturma dosyası kapsamında, Kayseri Emniyet Müdürlüğü kadrosunda görevli iken KHK ile meslekten ihraç edilen ve Kimse Yok mu Derneği'ne yardım ettikleri belirlenen kişilerle ilgili çalışma yapıldı. Bylock programını kullandığı tespit edilen şüpheliler S.B., Ş.K., T.K., Y.E., M.S. ve M.A.T'nin yakalanması için operasyon düzenlendi. Yakalanan 4 şüpheliden Ş.K., çıkarıldığı Sulh Ceza Hakimliği tarafından adli kontrol ve yurtdışı çıkış yasağı kararıyla serbest bırakılırken, diğer şüpheliler S.B., T.K. ve Y.E. ise emniyetteki işlemlerinin ardından sağlık kontrolünden geçirilerek adliyeye gönderildi. Diğer şüphelilerin yakalanması için çalışmalar sürüyor. - Kayseri