Kayseri'de Boydak Kardeşlerin de Yargılandığı Fetö Davası
Kayseri’de 15 Temmuz darbe girişimine ilişkin soruşturma kapsamında aralarında Boydak kardeşlerin ve ünlü işadamlarının da yer aldığı 68 sanığın yargılanmasına devam edildi.
Kayseri'de 15 Temmuz darbe girişimine ilişkin soruşturma kapsamında aralarında Boydak kardeşlerin ve ünlü işadamlarının da yer aldığı 68 sanığın yargılanmasına devam edildi. Tutuksuz sanık Mustafa Boydak, "Dışarıda acımasız bir hayat var, gerekirse benim dosyam tefrik edilip, bu dosyadan ayrılarak hızlı şekilde karar verilsin, beraat verirseniz biz de küçük işlerimizi devam ettiririz" dedi.
Kayseri'de Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz'daki darbe girişimine ilişkin soruşturma kapsamında, iş adamları Hacı, Memduh ve Şükrü Boydak, Hamdi Kınaş ve Halit Gazezoğlu, eski ÖSYM Başkanı Ali Demir ile örgütün 'il imamı' Sıtkı Baş'ın da aralarında yer aldığı 68 sanığın yargılandığı davanın üçüncü duruşması 250 kişilik Kayseri Adalet Sarayı Konferans Salonu'nda görüldü.
Hacı ve Bekir Boydak katılmadı, 12 tutuklu sanık hazır bulundu
Duruşmaya katılmayan Hacı Boydak sağlık sorunlarını gerekçe gösterirken, başka suçtan tutuklu Bekir Boydak da duruşmaya katılmayacağını bildiren dilekçe sundu. Duruşmaya, tutuklu sanıklar Şükrü Boydak, Memduh Boydak, Necmi Somtaş, Halit Gazezoğlu, Hacı Osman Büyükata, Hamdi Kınaş, Mehmet Fındık, Mehmet Filiz, Mustafa Ahi, Mehmet Albayrak ve Nurullah İlgün, jandarma eşliğinde hazır edilirken, Mustafa Boydak, Erol Boydak, İlyas Boydak, Murat Bozdağ, İsmail Tuna'nın aralarında olduğu 17 tutuksuz sanık da duruşmada hazır bulundu. Tutuklu sanık Abdurahman Haskaraman ise Sesli ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile duruşmada hazır edildi.
4 GÜNDE 100'E YAKIN TANIK DİNLENDİ
4 günde 90 tanıktan 86'sı dinlenirken, 4 tanığın mazeret bildirerek gelmediği, ayrıca 30 tanığın da celse arasında talimatla dinlenildiği öğrenildi. Gizli tanıkların da ayrıca celse aralarında dinleneceği belirtildi.
"Milyonlarca insan bilmeden bize küfür ediyor"
Tanık ifadelerine yönelik savunma yapan Memduh Boydak, "14 aydır tutukluyum. Suçumun halen ne olduğunu bilmiyorum. Özgürlüğüm, onurum, 60 yıllık ailemin mülkiyet hakkının peşindeyim. Derdimizi anlatamıyoruz. Asılsız gazete haberleri ile milyonlarca insanlar bilmeden bize küfür ediyor. Şirket ortağımıza yapılan 6 milyonluk havaleyi bile anlatamadık. 15 dakika bir bankadan sorulsa öğrenilebilir. 3 şey için tutukluyum. Bunlar, onurum, mülkiyet hakkım ve özgürlüğümdür. Şükrediyorum ki hırsızlık ve tecavüzden sizin karşınızda değilim" dedi.
Boydak'ın kızı babasını savundu
Öte yandan Memduh Boydak'ın yeni avukat olan kızı ilk kez babası için savunma yaptı. Av. Boydak, babasının 14 aydır tutuklu olduğunu ailelerinin mağduriyetinin giderilmesi için babasının tahliyesini istedi.
Şükrü Boydak ise 8.5 aydır tutuklu olduğunu, bypass olduğu için sağlık sorunlarından dolayı tahliyesini talep etti.
Mustafa Boydak ayrı yargılanmak istedi
Tutuksuz sanık Mustafa Boydak, tanık ifadelerine yönelik yaptığı savunmada, "Elimizde küçük işlerimiz kaldı, işlerimizi yürütmekte çok zorlanıyoruz. Eğer vergi rekortmenleri açıklanırsa göreceksiniz bu kardeşler yine ilk 10'da yer alacak. Vergilerimizi ödeyebilmek için hesaplarımız, mal varlıklarımız ve hisselerimiz üzerindeki tedbirlerin kaldırılmasını istiyorum. Dışarıda acımasız bir hayat var, gerekirse benim dosyam tefrik edilip, bu dosyadan ayrılarak hızlı şekilde karar verilsin, beraat verirseniz biz de küçük işlerimizi devam ettiririz" dedi.
Tutuklu sanık Halit Gazezoğlu ise, "Ben bu tutukluluğu hak etmedim. Suçsuz olduğuma inanıyorum. Bu iftiraları atanlardan, bu iddianameyi hazırlayanlardan daha çok vatanımı sevdiğimi her platformda anlatmaya hazırım. Beraatımı ve tahliyemi istiyorum" diye konuştu.
Tutuklu sanık Hamdi Kınaş da, "444 gündür tutukluyum, sağlığım bozuldu. Tahliyemi istiyorum" dedi.
"Benim ahım gitmiş, vahım kalmış"
Sesli ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile duruşmada hazır edilen tutuklu sanık Abdurahman Haskaraman da, "Benim ahım gitmiş, vahım kalmış. Tahliyemi istiyorum. Yaşasın Türk Cumhuriyeti" dedi.
Tutuklu sanıkların tutukluluk halinin devamına karar verildi
Mahkeme heyeti verdiği ara kararda darbeci Albay Bülent Gürdoğan'a yapılan 6 milyon TL'lik havale ile ilgili HES A.Ş.'ye müzekkere yazılarak bilgi isteyecek. Tüm sanıkların banka hesaplarındaki tedbir kaldırılırken, Cumhuriyet Savcısı'nın firari sanık Ahmet Türkmen'in sahibi olduğu Türkmenler Petrol'e kayyum atanması talebini, mahkeme reddetti. Tutuklu sanıklar Abdurrahman Haskaraman ve Hacı Osman Büyükata'nın sağlık durumları ile ilgili Adli Tıp sevkine karar veren mahkeme, Büyükşehir Belediyesi'nden Kayseri'de düzenlenen Türkçe Olimpiyatları ile ilgili bilgi isteyecek. Mahkeme ayrıca tutuklu sanıkların tutukluluk halinin devamına hükmederken, duruşmayı 7 Ağustos'a erteledi.
İki duruşmada 9 tahliye verilmişti
Öte yandan, davanın 4 Kasım 2016'da görülen ilk duruşmasında tutuklu sanıklar Bekir Boydak, İlyas Boydak ve Mehmet Karakaya, 12 Ocak 2017'de görülen ikinci duruşmada ise TMSF'ye devredilen Boydak Holding yöneticilerinden Murat Bozdağ ve Kılıçaslan Eğitim Vakfı yöneticileri Arap Ali Aksoy ile Nurullah Sarıöz, Tuna Çelik Kapı Yönetim Kurulu Başkanı İsmail Tuna, Kayseri Mobilya Sanayicileri Derneği eski Başkanı Mahmut Alak ve Adem Çelik tahliye olmuştu. Daha sonra Bekir Boydak'ın, İstanbul'da başka bir FETÖ soruşması kapsamında yeniden tutuklandığı öğrenildi. - KAYSERİ