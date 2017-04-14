Kayseri'de Bornoz Kuşağı ile İntihar

KAYSERİ'de bir çocuk annesi 47 yaşındaki Hatice Altay, evinin yatak odasında tavana bağladığı bornoz kuşağına kendini asarak intihar etti.



Olay, Merkez Kocasinan İlçesi Fevziçakmak Mahallesi, Sönmez Sokak, Dilek Apartmanı'nda meydana geldi. İddiaya göre bir süredir psikolojik sorunlar yaşayan ev kadını Hatice Altay, evinin yatak odasında tavana bağladığı bornoz kuşağına kendini asarak canına kıydı.



Yakınları tarafından bulunan kadının cesedi, Kayseri Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.



Polis olayla ilgili soruşturma başlattı. - Kayseri