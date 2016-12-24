Kayseri'de 'Birlik Yürüyüşü' (1)
Kayseri'de sivil toplum kuruluşları, 17 Aralık'ta Talas Bulvarı'nda bomba yüklü araçla yapılan terör saldırısında 14 askerin şehit olduğu otobüs durağı önünden Cumhuriyet Meydanı'na kadar 'Birlik Yürüyüşü' geçekleştirdi
GÖRÜNTÜ GEÇİLİYOR
Haber-Kamera: KAYSERİ (DHA)
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(Tür: Yurt)
Kayseri'de 'Birlik Yürüyüşü'
Kayseri'de 'Birlik Yürüyüşü' (1)Kayseri'de sivil toplum kuruluşları, 17 Aralık'ta Talas Bulvarı'nda bomba yüklü araçla yapılan terör saldırısında 14 askerin şehit olduğu otobüs durağı önünden Cumhuriyet Meydanı'na kadar 'Birlik Yürüyüşü' geçekleştirdiGÖRÜNTÜ GEÇİLİYORHaber-Kamera:...
Kayseri'de 'Birlik Yürüyüşü' (1)
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