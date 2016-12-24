TÜMÜ
Haberler Search
Kayseri'de 'Birlik Yürüyüşü'

Kayseri'de 'Birlik Yürüyüşü'

Kayseri'de 'Birlik Yürüyüşü' (1)Kayseri'de sivil toplum kuruluşları, 17 Aralık'ta Talas Bulvarı'nda bomba yüklü araçla yapılan terör saldırısında 14 askerin şehit olduğu otobüs durağı önünden Cumhuriyet Meydanı'na kadar 'Birlik Yürüyüşü' geçekleştirdiGÖRÜNTÜ GEÇİLİYORHaber-Kamera:...

Kayseri'de 'Birlik Yürüyüşü'

Kayseri'de 'Birlik Yürüyüşü' (1)

Kayseri'de sivil toplum kuruluşları, 17 Aralık'ta Talas Bulvarı'nda bomba yüklü araçla yapılan terör saldırısında 14 askerin şehit olduğu otobüs durağı önünden Cumhuriyet Meydanı'na kadar 'Birlik Yürüyüşü' geçekleştirdi

GÖRÜNTÜ GEÇİLİYOR

Haber-Kamera: KAYSERİ (DHA)

================================================

(Tür: Yurt)

<< Önceki Haber | Sonraki Haber >>

sponsored ads
sponsored ads
sponsored ads