Kayseri'de bir sınıfa, Şehit Fethi Sekin'in ismi verildi



İZMİR Adliyesi'ne düzenlenen bombalı araçlı saldırıda bulunmak isteyen teröristlere canı pahasına karşı koyan ve büyük bir faciayı önleyen şehit polis Fethi Sekin'in adı, Kayseri'de bir okuldaki sınıfa verildi.



Kayseri'deki Refika Küçükçalık Orta Okulu'nun birinci katındaki koridor, 15 Temmuz darbe girişimini anlatan sözler ve darbe girişimini anlatan fotoğraflarla donatıldı. Bu koridordaki tüm sınıflara ise başta Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere Türk büyüklerinin isimleri verildi. Sınıf kapılarına da Türk büyüklerinin büyük boy fotoğrafları asıldı. Bu koridordaki sınıflara ismi verilen en son kişi ise, 5 Ocak 2017 Perşembe günü İzmir Adliyesi önünde teröristlerle girdiği çatışmada şehit olan trafik polisi Fethi Sekin oldu. Sekin'in fotoğrafı, orta okul birinci sınıf olarak eğitim verilen sınıfın kapısına kırmızı zemin üzerine yapıştırıldı. Fotoğrafın altında ise "Şehit Polis Memuru Fethi Sekin. İzmir Adliyesi C kapısı yakınlarındaki hakim ve savcı otoparkında bomba yüklü bir araç infilak ettirildi. Saldırganlar, polis memuru Fethi Sekin'in dikkati sayesinde asıl amaçlarına ulaşamadılar. Teröristlerle kahramanca girdiği çatışmada tetöristlerden birini öldürmüş ve şehit olmuştur" yazısı yer aldı. Öğrenciler, Atatürk, Oğuz Kaan, Alparslan gibi diğer Türk kahramanlarıyla birlikte Fethi Sekin'in kahramanlığıyla da gurur duyduklarını ifade ettiler. Büyük bir çoğunluğu takdirname alan Fethi Sekin Sınıfı'nın öğrencileri, sınıfa her girişlerinde Sekin'in fotoğrafına saygıyla baktıklarını ve bir ömür boyu onun yaptıklarını unutmayacaklarını söylediler.