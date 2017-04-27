Kayseri'de Belediyesi Yaşlılara Özel Hizmet Verecek

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı ile birlikte hayata geçireceği Yaşlı Destek Programı'nı (YADES) Kayseri'de uygulamaya başlıyor.



Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, program kapsamında yaşlılara evlerinde destek hizmeti verilecek.



Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı tarafından yürütülecek olan YADES programı çerçevesinde Kayseri'de yaşayan 65 yaş ve üzeri bireylerin temel, sosyal ve psikolojik ihtiyaçları karşılanacak.



Programla, yaşlıların kişisel temizlik ve bakımları, yaşam alanının temizliği, evlerindeki basit tadilat ve onarım işlerinin yapılması gibi hizmetler sunulacak.



Projeden yararlanmak isteyen yaşlılar 0352 666 38 66 nolu YADES çağrı merkezine 7 gün 24 saat ulaşabilecek.



Projeden ilk etapta 65 yaş ve üzeri 300 yaşlı yararlanabilecek.



Proje çerçevesinde ayrıca fiziki olarak yetersiz olan bireylerin sağlık kuruluşlarına hasta nakil araçlarıyla ulaştırılması ve yaşlılarımıza yönelik rehberlik, danışmanlık, sosyal ve psikolojik destek hizmeti de sunulacak.