Kayseri'de Kocasinan Belediyesi hizmet binasının çatısında yangın çıktı.
Merkez Kocasinan ilçesi Gevher Nesibe Mahallesi Tekin Sokak'ta bulunan Kocasinan Belediyesi hizmet binasının çatısında, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Çok sayıda itfaiye ekibi olay yerine yönlendirildi. Polis ekipleri de çevrede güvenlik önlemi aldı.
İtfaiye ekiplerinin yangını söndürme çalışması sürüyor.
Kayseri'de Belediye Binasında Yangın
Kayseri'de Kocasinan Belediyesi hizmet binasının çatısında yangın çıktı.
Kayseri'de Kocasinan Belediyesi hizmet binasının çatısında yangın çıktı.
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