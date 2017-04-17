Kayseri'de Av Tüfekli Cinayette 2 Sanığa Toplam 30 Yıl Hapis

Kayseri'de 27 yaşındaki gencin av tüfeği ile vurularak öldüğü davada tutuklu yargılanan 4 sanıktan 2'si 'kasten adam öldürme' suçundan 15'er yıl hapis cezası ile cezalandırıldı.



2 Ağustos'ta Melikgazi ilçesi Battalgazi Mahallesi'nde bir araç içerisinde av tüfeği ile edilen ateş sonucu Tugay G. (27) yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen 112 ekiplerince, Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Tıp Fakültesi Hastanesi Acil Servis'e kaldırıldı. Tedaviye alınan Tugay G., tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Olayla ilgili Y.K., M.K., Ç.K. ve G.K. tutuklanarak cezaevine gönderildi.



Kayseri 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada tutuklu sanıklar M.K. (33), G.K. (23), Y.K.(41) ve Ç.K. (37) Konya Ereğli Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'ndan Sesli ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile hazır bulundu.



"Tartışma uyuşturucu yüzünden çıktı"



Tutuklu sanık G.K. mahkemenin ilke celsesinde sorgu ve savunmasında cinayet olayını şöyle anlatmıştı: "Kazayla oldu. Ben bir telefon koydum, Gökhan da bir telefon koydu ve uyuşturucular ile telefonu takas ettik. Birlikte uyuşturucu kullanmıştık. Kendisi daha sonra beni borçlu çıkardı, benden para istedi. Olay bu şekilde başladı. Tugay üzerime gelince borcumu kabul ettim. Arabamın anahtarını aldı, parayı getirdiğim zaman anahtarı vereceğini söyledi. Olay günü amcam Ç.K. bizim evdeydi. Babam Y.K. ve amcam Ç.K.'ye ben kefil olduğumu o yüzden borçlandığımı söyledim, Tugay'ı ailem tanımaz. Olay günü amcam M.K.'nin evi taşınacaktı. Onu iş çıkışı aldık. Ben önceden tüfeği bacağımın altına koymuştum. M.K. amcamın evini taşımaya giderken Tugay yine aradı. 'Battalgazi Okulu'nun oradayım, paramı ver' dedi. Ben de tamam dedim, M.K. amcamı da aldıktan sonra Tugay'ın olduğu sokağa girer girmez arabama saldırı oldu.Önce babam, arkada iki amcam oturuyordu. Tugay arabanın camına sert bir cisimle vurdu. Cam yumruk büyüklüğünde kırıldı. Ben tekrar gaza bastım, 10-15 metre sonra tümseğe çıkınca araba istop etti. Elim ayağıma dolaştı. Yanımdaki tüfeği aldım, Tugay elinde bir cisim ile küfür ederek koşuyordu. M.K. amcam bir kaza çıkarmamam için elimden tüfeği alarak arabaya bindirdi. Amcam M.K. camdan havaya ateş edecekti, bir el ateş sesi geldi."



Sanık M.K. ise olay günü kendi evini taşımak için buluştuklarını belirterek, "Beni aldıktan sonra ağabeyim Y.K. yeğenim G.K.'nin bir arkadaşına borcu olduğunu, aramızda para toplayıp borcunu ödedikten sonra ev taşımaya gideceğimizi söyledi. Okulun bulunduğu yere geldiğimizde bir anda saldırı oldu. Arabanın ön camı kırıldı, çok korktuk, araba ileride istop edince Tugay arkamızdan küfür ederek geliyordu. Silah ile saldıracağını düşündüm, yeğenim G.K.'nin elinden tüfeği alıp araca bindik. Ben de camdan havaya ateş edecektim, ateş almadı, o sıra yeğenim gaza yüklenince tüfek patladı" diye konuştu.



Tutuklu sanık M.K. "Ben Tugay'ı kesinlikle tanımıyordum. Bilinçli şekilde yapılan bir olay değildir. Allah'ın kaderi olarak düşünüyorum, kazayla ateş ettim" dedi.



Mahkeme heyeti yapılan yargılama sonucu tutuklu sanıklar M.K. ve G.K.'ye haksız tahrik altında kasten adam öldürme suçundan 15'er yıl olmak üzere 2 sanığa toplam 30 yıl hapis cezası verirken, Y.K. ve Ç.K.'nin ise beraatına hükmetti. - KAYSERİ