Kayseri'de Asayiş

Kayseri'de 1 ayda uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 151 kişiden 19'u tutuklandı.



Valilikten yapılan açıklamada, İl Emniyet Müdürlüğü Uyuşturucu ile Mücadele Şube Müdürlüğünce son 1 ayda yapılan operasyonlarda, uyuşturucu ticareti yapmak, bulundurmak ve kullanmak suçlarından meydana gelen 109 olayda gözaltına alınan 151 kişiden 19'unun çıkarıldıkları mahkemece tutuklandığı kaydedildi.



Operasyonlarda, 69 kilo 337 gram kubar esrar, 10 gram toz esrar, 281,76 gram eroin, 273,55 gram metamfetamin (sentetik uyuşturucu), 110 gram sentetik kannobinoid ve 18 uyuşturucu hap ele geçirildiği belirtildi.