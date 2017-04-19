Kayseri'de Asayiş

Kayseri'de son bir ayda çeşitli asayiş suçlarından gözaltına alınan 770 kişiden 232'sinin tutuklandığı bildirildi.



Valilikten yapılan açıklamaya göre, Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği'nce 7 olayla ilgili gözaltına alınan 20 kişiden 15'i, Gasp Büro Amirliği'nce 16 olayda gözaltına alınan 24 kişiden 4'ü, Hırsızlık Büro Amirliği'nce 56 olayda gözaltına alınan 22 kişiden 12'si, Ahlak Büro Amirliği'nce 30 olayda gözaltına alınan 57 kişiden 4'ü tutuklandı.



Ayrıca Oto Hırsızlık Büro Amirliği'nce 59 olayda gözaltına alınan 36 kişiden 7'si, Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği'nce 21 olayda gözaltına alınan 45 kişiden 12'si, Aranan Şahıslar Büro Amirliği'nce gözaltına alınan 566 kişiden 178'i çıkarıldıkları mahkemelerde tutuklandı.



Öte yandan, Kayıp Şahıslar Büro Amirliği ekiplerince yapılan çalışmalar sonucu kayıp 87 kişiden 80'i bulundu, 7 kişiyi arama çalışmaları ise sürüyor.