Kayseri'de Akrabaların Silahlı Kavgası: 2 Ölü, 1 Yaralı

KAYSERİ'nin Pınarbaşı İlçesi'nde, husumetli oldukları belirtilen amca çocukları arasında çıkan silahlı kavgada 2 kişi öldü, 1 çocuk yaralandı.



Olay, Pınarbaşı ilçesi Tahtalı Mahallesi'nde meydana geldi. Aralarında daha önce husumet olan amca çocukları Mustafa Çadır (25) ile Murat Çadır (26) tarlada karşılaştı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle her iki taraf da yanlarında bulundurdukları tabancalarla birbirlerine ateş açtı. Bu sırada Mustafa Çadır'ın yanında bulunan kardeşi Mertcan Çadır da (12) kavganın arasında kaldı. Vücuduna kurşun isabet eden Mustafa Çadır olay yerinde öldü. Murat ve Mertcan Çadır yaralandı. Silah seslerini duyanların ihbarı üzerine olay yerine 112 ekipleri gönderildi. Sağlık ekipleri, yaralanan Murat Çadır'ı Eğitim ve Araştırma Hastanesi acil servisi, Mertcan Çadır'ı ise Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Tıp Fakültesi acil servisine kaldırdı. Murat Çadır da, doktorların tüm müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi. Durumu ağır olan Mertcan'ın tedavisinin ise sürdüğü belirtildi.



Jandarma, olayla ilgili soruşturma başlattı.



- Kayseri